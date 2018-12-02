البورصة: تنفيذ صفقة على مركز المخ والأعصاب بقيمة 12.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم مركز المخ والأعصاب والرنين المغناطيسى المفتوح لعدد 12460 سهم بقيمة 12.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى المراسم الدولى لعدد 100 ألف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 26 مليون جنيه بكمية تداول 342 ألف ورقة مالية منفذة لعدد 20 سهم.