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البحوث الفلكية: خسوف كلى للقمر يرى نهايته بمصر والدول العربية 21 يناير 2019

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:32 م
البحوث الفلكية: خسوف كلى للقمر يرى نهايته بمصر والدول العربية 21 يناير 2019 خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن الكرة الأرضية على موعد مع خسوف كلى قمرى يرى نهايته فى مصر والدول العربية، بعد غروب يوم ٢١ يناير ٢٠١٩م .

 

وقال معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، إن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر فى الأوضاع العادية.

 

وتابع البيان: وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر فى حالة اقتران كوكبى كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبى (فيكون خسوفا جزئيا).

 

وأشارت البيان إلى أن الخسوف الكلى يحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفى هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدى إلى فقدان الرؤية نهائيا فى أوقات منتصف الليل .


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الفلك

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خسوف

الوطن العربى




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