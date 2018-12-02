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الاتحاد الأوروبى يقرر صرف 38 مليون يورو لإعادة بناء أفريقيا الوسطى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:47 م
الاتحاد الأوروبى يقرر صرف 38 مليون يورو لإعادة بناء أفريقيا الوسطى قوات أفريقيا الوسطى وأعمال عنف ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)
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قرر الاتحاد الأوروبى صرف 38 مليون يورو لإعادة إعمار أفريقيا الوسطى على مدار أربع سنوات، حيث تهيمن على هذا البلد الجماعات المسلحة والتى لجأت فى الآونة الأخيرة إلى روسيا للمساعدة فى إصلاح جيشها.

وقال مستشار الاتحاد الأوروبى فى العاصمة "بانجى"- حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، أن دعم صندوق التنمية الأوروبى يهدف إلى إعادة بناء قوات الأمن الداخلى والعدالة والدولة المدنية.. مشيرا إلى أن الدفعة الأولى بقيمة (مليونى يورو) من المبلغ ستكون فى شهر فبراير المقبل.

وأوضح المستشار أنه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لقوات الأمن الداخلى، كما سيوفر الاتحاد الأوروبى مدربين للشرطة.

يذكر أن فرنسا أعلنت فى نوفمبر الماضى عن تقديم مساعدات لأفريقيا الوسطى بقيمة 24 مليون يورو، وتزويدها بالأسلحة.

 


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