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الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء معمل للطب الشرعى بجامعة بنى سويف

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:35 م
الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء معمل للطب الشرعى بجامعة بنى سويف جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامع بنى سويف عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على  إنشاء معمل الطب الشرعي والسموم كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة، وإعتماد لائحته المالية والإدارية

 

وأوضح منصور حسن فى بيان له اليوم  أن أهمية المعمل تكمن فى الكشف عن لغز الجرائم الكبيرة، ووضع السيناريوهاالخاصة  بكيفية حدوثها، والتى يعتمد  فيها على التحاليل التى تقوم بها المعامل الطبية الشرعية، حيث تساعد على كشف ملابسات القضايا والجرائم والتعرف على الجناه وهوية المجهولين وتحليل  الأنسجة والخلايا

 

 


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