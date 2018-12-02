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استعجال تقرير عينة المخدرات للسائق المتهم باقتحام كمين العياط ومصرع ضابطين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:36 م
استعجال تقرير عينة المخدرات للسائق المتهم باقتحام كمين العياط ومصرع ضابطين الضابطان الشهيدان
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير تحليل عينة المخدرات الخاصة بسائق السيارة النقل المتسبب فى اقتحام كمين أمنى بمركز العياط بجنوب الجيزة، والذى أسفر عن مصرع ضابطين وإصابة شخصين آخرين، لارفاقه بملف التحقيقات وتحديد مواد الاتهام.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شرطيين وإصابة مواطنين آخرين، حيث تبين أنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمي، لمتابعة الحالة الأمني، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن الحادث.
 
وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالتحفظ على السيارة، وأمرت بدفن جثث الضحايا.
 
 
 
 

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