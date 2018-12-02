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إصابة 7 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بمركز سوهاج

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:28 ص
إصابة 7 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بمركز سوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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استقبل مستشفى سوهاج العام، 7 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجوار، بناحية قرية أولاد غريب دائرة مركز سوهاج، تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز سوهاج ووجود مصابين، تم الدفع بالقوات للفصل بين الطرفين وتمت السيطرة على المشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم على الصغير رئيس مباحث مركز سوهاج، بوجود مشاجرة بناحية أولاد غريب دائرة المركز بين طرف أول "السيد م ى" 60 سنة عامل مصاباً " اشتباه نزيف بالمخ " وخليل م ى" 51 سنة عامل مصاباً " اشتباه كسر بالضلوع " وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى و"مختار ا مى" 35 سنة موظف مصاباً " جرح رضى بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن "، وبين طرف ثان "مختار م م ع" 35 سنة عامل مصاباً " اشتباه كسر بعظام الجمجمة " و"عبد الله ا م ط" 20 سنة طالب مصاباً " جرح رضى بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج " وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام و"أحمد عبد ع ح" 24 سنة عامل مصاباً " جرح رضى بفروة الرأس " و"على م ع ا" 42 سنة عامل زراعى مصاباً " جروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم ".

الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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