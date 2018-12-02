إزالة التعديات على 366 فدانا بالدقهلية خلال حملة على المتعدين على الأراضى الزراعية

الدقهلية - شريف الديب

لليوم السادس على التوالى تنجح محافظة الدقهلية فى التصدى للمعتدين على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة، حيث تم إزالة 647 حالة تعد اليوم منها 485 حالة تعد على أراضى الائتمان الزراعى و162 حالة تعد على أراضى الإصلاح الزراعى، وبذلك تصل إزالة التعديات فى محافظة الدقهلية إلى 4449 حالة من 3444 حالة تعد على أراضى الائتمان الزراعى و1005 حالة تعدى تمت إزالتها على أراضى الإصلاح الزراعى.

صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وأضاف أنه على الرغم من تراجع حالات التعدى التى تم إزالتها اليوم عن الأيام السابقة، إلا أن المساحة التى تم إزالة التعديات عليها تعد الأكبر منذ انطلاق الجولة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى بدأت يوم 26 نوفمبر الماضى وقد بلغ إجمالى المساحة التى أزيلت التعديات من عليها اليوم 84 فدانا وقيراطين وعشرة اسهم وبذلك يصل إجمالى المساحة التى تم إزالة التعديات عليها منذ اليوم الأول للجولة الأولى وحتى اليوم 366 فدانا و14قيراط و22سهما.

وقال شاروبيم إن الحملة مستمرة وتنفذها اجهزة المراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة وإن هناك إصرارا من قبل الحكومة على مواجهة المعتدين على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة وفقا لخرائط المتغيرات المكانية التى أعدتها هيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة والتى تعد المرجع الرئيسى فى عمليات التصدى للمخالفين وردع المعتدين واستعادة املاك الدولة ومحاسبة الذين استولوا عليها والذين اعتدوا على الأرض الزراعية بشتى الصور.