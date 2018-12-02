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إحالة مدير ومشرفى مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها للتحقيق

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:00 م
إحالة مدير ومشرفى مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها للتحقيق طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أحال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مشرفي ومسؤولي مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها التابعة لإدارة بنها التعليمية إلى التحقيق، حيث لاحظ أثناء متابعته حملة الكشف عن فيروس سي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمدرسة الإهمال والتقصير في العملية التعليمية وتدني مستوى النظافة داخل الفصول ودورات المياه وفناء المدرسة.

وأعرب وكيل الوزارة عن استيائه الشديد من المظهر العام للمدرسة، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين والمتكاسلين ومصلحة الطالب أهم من كل شيء كما قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من المتابعة برئاسة عادل عطية مدير التعليم العام للمرور على المدارس.

 

 

 
 

 

 


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