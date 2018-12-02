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أوقاف فلسطين: منع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى 47 وقتا خلال شهر نوفمبر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:04 ص
أوقاف فلسطين: منع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى 47 وقتا خلال شهر نوفمبر قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله(أ ش أ)
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كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت رفع الأذان فى المسجد الإبراهيمى 47 وقتا خلال الشهر الماضى.

وأكد ادعيس- فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الانتهاكات الإسرائيلية لحق العبادة للمسلمين أصبحت تنحو منحا خطيرا، وتعمل على بسط السيطرة الإسرائيلية على أماكن دينية، وهى وقفية إسلامية، وحق من حقوق المسلمين الخالصة.. قائلا "ويظهر هذا بشكل واضح سواء فى منع الأذان الذى يتكرر شهريا، بل وحتى يوميا، أو من خلال إغلاق المسجد لإتاحة المجال لسوائب المستوطنين لتدنيسه من خلال اقتحاماته".

وطالب المجتمع الدولى بالوقوف أمام التزاماته بحماية الأماكن المقدسة من الاعتداء عليها أو التغيير فى معالمها من خلال التخطيط لوضع مصعد كهربائى فى الإبراهيمى يتيح لمزيد من المستوطنين المتطرفين تدنيسه.

 


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