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أمن القليوبية يحبط ترويج 110 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:59 م
أمن القليوبية يحبط ترويج 110 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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نجحت مباحث التموين بالقليوبية، فى إحباط ترويج 110 آلاف لتر سولار، بالسوق السوداء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة "غير مرخصة" لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها 110 ألف لتر "سولار"، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


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