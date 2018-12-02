أعمال التطوير بالطرق تتسبب فى زحام متكرر خلال أوقات الذروة على المحاور

كتب عبد الرحمن سيد

تظهر كثافات مرورية بسبب أعمال تطوير وإصلاحات لبعض الطرق داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة نظرا لطول المدة التى تستغرقها الأعمال ومن المتوقع أن تشهد الطرق تكدسات مرورية مع نهاية نصف العام الدراسى وينتج عنها توقف حركة المرور، وذلك خلال خروج الأهالى لمناطق وسط المدينة أو بمحيط المولات أو المناطق الراقية والكورنيش وميدان الجيزة وميدان النهضة وشارعى فيصل والهرم ومن تلك الأعمال.

كوبرى أكتوبر

تجرى إدارة مرور الجيزة، "إغلاق جزئى" لكوبرى أكتوبر لمدة شهر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة وعادة ما تؤدى المنطقة لحالات من الزحام المرورى.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن اﻷعمال ستكون فى صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا يوم الأحد، حتى 23 ديسمبر المقبل وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

تحويلات الزمالك

وبحسب سكان الزمالك فإن المنطقة لا تحتاج لوجود محطة مترو بالطريق ومنذ إجراء غلق شارع إسماعيل محمد وتقاطع محمد ثابت مع شارع منصور وغلق شارع منصور فى التقاطع مع أبو العزم، تظهر تكدسات مرورية على مدار اليوم بسبب التوقيت الخاطئ للأعمال وعلى الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة إلا أن الطرق تزال على مدار اليوم توجد بها حالات من الزحام المرورى المتكرر بالطرق كما أن أصحاب المحلات متضررون من الأعمال خوفا من إزالتها، ولا تزال هناك شكاوى من الأهالى قائمة من انتشار سائقى الميكروباص والتوك توك بتلك المناطق الراقية وخوفا من انتشار أعمال البلطجة بالطريق

إغلاق شارع 26 يوليو للمتجه إلى دار القضاء العالى

يعد محور 26 يوليو من المحاور الهامة بوسط المدينة وتم إغلاقه وإجراء تحويلات مرورية لربط محطات مترو الأنفاق "إمبابة - مطار القاهرة"، بمحطة جمال عبد الناصر، التى تعتبر محطة تحويل رئيسية على هذا الخط، إلى جانب محطة العتبة، وعادة ما تشهد الطرق المحيطة بالشارع تكدسات مرورية على مدار اليوم نظرا لاسقبال وسط المدينة للعديد من الرحلات الخارجية من المحافظات ولتوجه العاملين إلى المصالح الحكومية ومنطقة العتبة التى تعد من المراكز التجارية.

إنشاء نفق النهضة

عادة ما تتوقف حركة المرور أمام العديد من السيارات بالشوارع المؤدية لميدان النهضة بسبب أعمال إنشاء نفق السيارات بالميدان، وذلك بشارع النيل السياحى وكورنيش النيل وشارع مراد وبمحيط جامعة القاهرة وشارع فيصل والهرم، على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالطريق، فيما تعزز بشكل يومى إدارة المرور من انتشار الخدمات المرورية بالميدان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الأعمال ومع دخول طلاب الجامعات تظهر كثافات مرتفعة بشارعى الهرم وفيصل وبمحيط الجامعة وبإشارة بين السرايات.

غلق حارات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، فى إجراء عملية إغلاق جزئى لطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، لإنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات لمدة 18 شهرا وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات مما يؤدى بشكل يومى لزحام مرورى بسبب اغلاق حارات مرورية وترك حارة واحدة لحركة المرور..

ويهدف إنشاء الكوبرى للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، خاصة مع وجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث ووأسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.