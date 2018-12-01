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12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:55 ص
12 يناير.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح رانيا يوسف
كتب أحمد عبد الهادى
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قال وحيد الكيلانى المحامى أن نيابة الأزبكية قد حددت جلسة السبت 12 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح.

وقال البلاغ إن الفنانة قامت بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

وقال البلاغ إن ماقامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبى دول اثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

واضاف أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذة الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

وأضاف البرنس أن من حق تلك الممثلة أن ترتدى ما تشاء فى المناسبات الخاصة فى الأماكن  المغلقة وليس فى مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها للفعل العلنى الفاضح.

وقد سبق وتقدم اليوم  كلا من حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام و وحيد الكيلانى المحامون  ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.


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بلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف: قامت بفعل فاضح وتحريض على الفسق والفجور

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

تفاهات

فقط من اجل الشهره

اهدار لوقت ومجهود القضاء الثمين في التفاهات

عدد الردود 0

بواسطة:

عالم فاضيه وبيشتغلونا

دعايه مجانيه للاستاذه رانيا

المفروض تشكري الاستاذ المحامي رافع القضيه. ولا هو من طرف حضرتك؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

جحا

هي المحاكم فاضية لهذا ؟

محامون يبغون الشهرة ام مدفوعون لاحداث فنكوش مجتمعي ؟

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