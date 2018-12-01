وكيل تعليم الأقصر يكرم مروة العبد: غيرت نظرة المجتمع الصعيدى للمرأة العاملة

الأقصر – أحمد مرعى

كرم عبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ابنة قرية البعيرات بالأقصر "مروة أحمد جهلان العبد" كنموذج مشرف للسيدة الأقصرية المكافحة وتحملها مسئولية إعالة أسرتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال عبد اللطيف عمران – فى بيان - إن مروة نموذج مشرف يحتذى به من الشباب وانها غيرت نظرة المجتمع الصعيدى للفتاه العاملة، وأن عمل الفتاة لا يجب أن يقتصر على مهنة معينة.

وكيل تعليم الأقصر يكرم مروة العبد