وزير الخارجية الأمريكى يندد باختبار إيران صاروخا متوسط المدى

( رويترز)

ندد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم السبت بما وصفه باختبار إيران لصاروخ باليستى متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس فى انتهاك للاتفاق الدولى بشأن البرنامج النووى الإيراني.

ووسط توتر بين واشنطن وطهران حول الصواريخ الباليستية حذر بومبيو فى بيان نشر على تويتر من أن إيران تزيد من "اختبار (الصواريخ) ونشرها" وطالب الجمهورية الإسلامية "بالكف عن هذه الأنشطة".

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى الدولى فى مايو أيار وأعاد فرض العقوبات على طهران منتقدا الاتفاق لعدم تضمنه فرض قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لجماعات موالية لها تخوض حروبا بالوكالة فى سوريا واليمن ولبنان والعراق.

ولم يتضمن بيان بومبيو تفاصيل عن الاختبار الصاروخى الذى أجرته إيران.

وقال على تويتر "النظام الإيرانى اختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى قادرا على حمل رؤوس متعددة".

وتابع أن هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى صدر لدعم الاتفاق النووى الدولي. ومضى يقول "نندد بهذا العمل".

واستبعدت إيران التفاوض مع واشنطن حول قدراتها العسكرية وخاصة برنامجها الصاروخى الذى يشرف عليه الحرس الثوري.