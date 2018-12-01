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وزيرا التعليم والاستثمار يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالعبور

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:23 م
وزيرا التعليم والاستثمار يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالعبور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقفد المدرسة المصرية اليابانية بالعبور صباح اليوم بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، وماساكي نوكي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ويوهيفومي أومورا ممثل مكتب الجايكا بالقاهرة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
يأتى ذلك تزامناً مع احتفالات دولة اليابان بعيد ميلاد الإمبراطور أكيهيتو الـ 85 وفِي إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة. 
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، إن المدرسة المصرية اليابانية بالعبور هي واحدة من ضمن ٣٥ مدرسة يابانية تم بدء الدراسة بهم في ٢٣ سبتمبر هذا العام بـ ٢١ محافظة. 
 
 
الجدير بالذكر، أن طلاب المدارس اليابانية يدرسون المنهج المصرى بالاضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تهدف لبناء شخصية الطفل.
 
 

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