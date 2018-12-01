نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد: مصر مؤهلة لتكون نموذجا فى الشمول المالى

أسماء أمين

قالت نيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن مصر مؤهلة لتكون نموذجا عالميا لتحقيق الشمول المالي، وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي المستند على عدد من الأرقام والمؤشرات، مشيرًة إلى أن مصر تحتل المركز التاسع عالميا فى استخدام الانترنت خلال يناير 2018 وتصل معدلات الاستخدام الى 8 ساعات و10 دقائق يوميا، بينما جاءت الإمارات في المركز الـ11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة.



وأضافت كشميرى خلال كلمتها بمؤتمرالاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق، أن مصر احتلت رقم 6 فى اكثر الدول استخداما للمواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الإمارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة.

نمط الاستهلاك المصري بيئة خصبة لتحقيق الشمول المالي

واضافت كشميري أن الهواتف الذكية وتحول نمط الاستهلاك المصري لها منذ عام 2014 ساهم بشكل كبير في انتشار البيئة التي تساهم في تحقيق الشمول المالي.

وأيدت بتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشير أن هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية في مصر عام 2017.

المدفوعات الاليكترونية محرك اساسي في خطة التحول الرقمي

وأعربت نيفين كشميري أن الدفع الاليكتروني في مصر يشكل ما بين 2- 3% من اجمالي الناتج المحلي. ويعتزم البنك المركزي المصري زيادته ليصل الي 10% خلال بحلول في خلال الثلاث سنوات القادمة.

استراتيجية المصرف المتحد في طرح حلول بنكية رقمية

واشارت كشميري الي استراتيجية المصرف المتحد في طرح مجموعة من الحلول البنكية والخدمات الرقمية منها الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي وايضا خدمة الانترنت البنكي للشركات والذي يسهم بشكل كبير في تطوير واقع الخدمات البنكية التي يتلقاها اصحاب الشركات من حيث الوقت والسرعة مما ينعكس علي ارباح هذه الشركات، فضلا عن أنه يزيد من انتاجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وإسهماته في الناتج القومي.

إسهامات المصرف المتحد في تحقيق الشمول المالي

واضافت أن المصرف المتحد وضع حلولا للتغلب علي التحديات التي تواجه الشمول المالي منها نشر الثقافة البنكية، حيث وجه المصرف قوافل التوعية من خلال فروعه الـ54 والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية حول المعاملات المالية والبنكية خاصة لفئة الشباب والمرأة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعزز الشمول المالي

ولأن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعزيز من فرص تحقيق منظومة الشمول المالي، فقد قام المصرف المتحد بالعديد من الجهود علي مختلف المحافظات لوصول الخدمات المالية سواء المصرفية والغير مصرفية لهذا القطاع الواعد.

فضلا عن دعم عدد من المستثمرين الصغار من خلال برامج تمويلية وفنية متخصصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة وهيئة التنمية الصناعية، وأيضا دعم المصدر الصغير من خلال برامج بنكية وتصديرية متخصصة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات.