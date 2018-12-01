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مكرم محمد أحمد يلتقى وزير الإعلام السودانى بمقر "الأعلى للإعلام" لبحث التعاون

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:48 ص
مكرم محمد أحمد يلتقى وزير الإعلام السودانى بمقر "الأعلى للإعلام" لبحث التعاون مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
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وصل منذ قليل ،بشارة جمعة ،وزير الإعلام السودانى، إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث التعاون و تفعيل البرتوكولات الموقعة بين الطرفين .
 
كان فى استقبال وزير الإعلام السودانى و الوفد المرافق له ، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،و أحمد سليم الأمين العام للمجلس .
 
وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،وقع من قبل اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السودانى، بشأن البرنامج التنفيذى للأعوام ٢٠١٨ -٢٠٢٠ بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان.
 
 كما وقع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصرى مع وزير الإعلام السودانى ميثاق شرف إعلامى بين البلدين.
 
 

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المجلس الأعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

وزير الاعلام السودانى




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