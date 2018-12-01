مصرع طفل غرقا بترعة أثناء لهوه أمام منزله بالشرقية

لقي طفل عمره 3 سنوات بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم، أثر سقوطه بترعة أمام منزله، وتم إخطار نيابة الإبراهيمية، برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بلاغا من " محمود إ ال " 33 سنة سائق ومقيم بندر الإبراهيمية، بوفاة نجله "زياد" 3 سنوات غرقا بترعة حفيظ، أثناء لهوه أمام المنزل حيث انزلقت قدماه مما أدى إلي سقوطه في الترعة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3060 إداري المركز لسنة 2018.