مصرع صيدلى إثر مشاجرة بالشوم مع سائقى توك توك فى أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى صيدلى مصرعه متأثرا بإصابته فى مشاجرة، بعد تعدى سائقى التكاتك عليه بمنطقة 6 أكتوبر، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال مرور "إسلام م" 24 سنة، صيدلى، بسيارته حدثت بينه وبين أحد سائقى التكاتك احتكاك ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدى.

فقام السائق وعدد من أصدقائه بالتعدى بالضرب المبرح على المتوفى بالشوم والعصى، وتم نقله فى حالة حرجة إلى المستشفى، وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتهم الرئيسى فى الواقعة و3 سائقين آخرين، وحرر محضر بالواقعة.