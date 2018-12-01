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محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للايفاد يشهدان تشغيل مشروع تطوير الرى الحقلى

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:42 م
محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للايفاد يشهدان تشغيل مشروع تطوير الرى الحقلى محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للإيفاد
قنا - وائل محمد
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والسيد دونال فرنسيس براون نائب الرئيس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" بدء تشغيل مشروع تطوير الرى الحقلى بمركز فقط، بحضور خالده بوزار مدير مؤسسات التمويل الإقليمية بمكتب الشرق الأدنى بالإيفاد، ودينا صالح المديرة الإقليمية للايفاد، ومدير مكتب القاهرة، والدكتور صبحى النجار المدير التنفيذى لبرنامج التنمية الزراعية، والدكتور سمير سليمان مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى، وكمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا، ووكلاء وزارة ( الزراعة - الرى - الكهرباء) بمحافظة قنا.

وأكد محافظ قنا، إن مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة "أوفيدو" والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" ينفذ على مساحة 4 آلاف و 977 فدان بمركز فقط، بنسبة تنفيذ بلغت 118%.

وأشار الهجان إلى أن تنفيذ المشروع يهدف إلى دعم المزارعين وإحداث طفرة فى التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير مياه الرى وتوفير استهلاك الوقود عن طريق استخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائى بديله لماكينات الديزل التقليدية ساعدت فى تقليل وقت رى الفدان من تسعة ساعات إلى ساعتين ونصف، وقللت تكلفة رى الفدان بنسبة 75%، وتقليل الفاقد فى نظم الصرف الزراعى إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة والتى كانت تشغلها قنوات الرى والمجارى المائية وزيادة وعى المزارعين بتكنولوجيا الرى الحديثة والمبتكرة، مما ساعد على تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها.
 
وتقدم محافظ قنا بالشكر لكل شركاء التنمية والجهات التنفيذية بوزارة الزراعة والرى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، متمنيا التوسع فى تنفيذ المشروع بباقى قرى ومراكز المحافظة لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة وخطط الاستصلاح الجديدة .
 
ومن جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، إن المشروع له فوائدة عديدة، منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض، ووضع حلول غير تقليدية لتسويق المحاصيل الزراعية .

وطالب السيد دونال فرنسيس بضرورة التنسيق بين المشروعات التى يتم تمويلها من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية مثل مشروعات (برايم – الأوفيدوا) والتى حققت نتائج جيدة بمحافظة قنا، ولكن كل مشروع يهدف إلى تحقيق هدف معين، وعند التنيسق بينهما سنحقق نتائج رائعة تساعد على الاستدامة، بينما وجه محافظ قنا وكيل وزارة الزراعة بتشكيل وحده بمديرية الزراعة للتنسيق بين المشروعات الزراعية الممولة من جهات دولية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للنهوض بالقطاع الزراعى بالمحافظة.

وأعربت خالده بوزار عن سعادتها بالشراكة بين الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" والحكومة المصرية لتنمية وتطوير القطاع الزراعى، حيث إن مشروع تطوير الرى الحقلى فى محافظة قنا حقق نتائج رائعة ستساهم فى تغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة انتاجية الفدان .

وقال الدكتور سمير أبو سليمان مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة، إن المشروع ينفذ فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية "البحيرة - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج – وقنا – الاقصر ) مؤكدا على إنه يتم تنفيذ برامج إرشادية وحملات توعية بجميع المحافظات التى يطبق بها مشروع الرى الحقلى، مؤكدا على أهمية القيام بأعمال التسوية بالليزر بصورة دورية لتوفير المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن عدد محطات المشروع بلغ 78 محطة بواقع 10 محطات قرية القلعة و25 محطة بقرية عنبر و 11 محطة على ترعة المندرة و 21 محطة على جنابية قفط الشرقية و 11 محطة على ترعة شريف .

وتفقد الوفد حظيرتى تربية المواشى بقريتى الأشراف والجبلاو ضمن مشروعات التنمية الريفية والزراعية الممولة من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة قنا، بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد"، وأوضح محافظ قنا إنه تم تمويل 142 مشروع صغير من خلال البنك الزراعى المصرى، و28550 مشروع متناهى الصغر من خلال 40 جمعية أهلية بالمحافظة ضمن مشروعات التنمية الريفية والزراعية بتكلفة بلغت 153 مليون و 212 الف جنيه ، بينما تم تمويل 517 مشروع صغير ومتناهى الصغر ضمن مشروعات تطوير الرى الحقلى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون 981 الف جنيه، كما تم تكويل 1975 مشروع صغير ومتناهى الصغر بتكلفة 53 مليون و 353 الف جنيه ضمن مشروع القدرات التسويقية لصغار المزارعين .

محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد (1)
محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد 
 
محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد (2)
محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد

 

محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد (3)
محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد

 

محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد (4)
محافظ قنا ونائب الرئيس التنفيذى للأيفاد 

 

 


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