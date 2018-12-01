محافظ المنوفية يوافق على إطلاق اسم الشهيد كامل يحيى عقل على مدرسة إبتدائية

شهد مساء اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، نهائي دورة الشهيد كامل يحي عقل بمركز شباب البرانية بأشمون بحضور سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون والنواب الحاج صابر أحمد عبد القوي والحاج محمود الخشن والحاج محمد خالد الحشاش والعميد محمود محي الدين أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

حيث أقيمت المباراة النهائية لكرة القدم بين الفريقين "البرانية أ – البرانية ب " بمركز شباب البرانية التابع لمركز ومدينة أشمون تخليداً لذكري الشهيد كامل يحي عقل شهيد القوات المسلحة ، وانتهت المبارة بفوز " فريق البرانية أ" .

كما وافق المحافظ علي اطلاق اسم الشهيد كامل يحيى عقل على المدرسة الإبتدائية المشتركة بالبرانية، تخليداً لذكراه وسيتم التصديق على القرار خلال المجلس التنفيذى المنعقد يوم الإثنين المقبل بديوان عام المحافظة .

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته لحضور تلك المباراة، مؤكداً دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والتي تسهم فى إستيعاب طاقات الشباب، وفي نهاية المباراة حرص محافظ المنوفية علي تكريم أسرة الشهيد كامل يحيي عقل كما قام بتسليم كاس البطولة للفريق الفائز وتوزيع عدة جوائز علي الفريقين .