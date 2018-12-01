video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يوافق على إطلاق اسم الشهيد كامل يحيى عقل على مدرسة إبتدائية

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:17 م
محافظ المنوفية يوافق على إطلاق اسم الشهيد كامل يحيى عقل على مدرسة إبتدائية اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

شهد مساء اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، نهائي دورة الشهيد كامل يحي عقل بمركز شباب البرانية بأشمون بحضور سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون والنواب الحاج صابر أحمد عبد القوي والحاج محمود الخشن والحاج محمد خالد الحشاش والعميد محمود محي الدين أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة .

حيث أقيمت المباراة النهائية لكرة القدم بين الفريقين "البرانية أ – البرانية ب " بمركز شباب البرانية التابع لمركز ومدينة أشمون تخليداً لذكري الشهيد كامل يحي عقل شهيد القوات المسلحة ، وانتهت المبارة بفوز " فريق البرانية أ" .

 

كما وافق المحافظ علي اطلاق اسم الشهيد كامل يحيى عقل على المدرسة الإبتدائية المشتركة بالبرانية، تخليداً لذكراه وسيتم التصديق على القرار خلال المجلس التنفيذى المنعقد يوم الإثنين المقبل بديوان عام المحافظة .

 

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته لحضور تلك المباراة، مؤكداً دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والتي تسهم فى إستيعاب طاقات الشباب، وفي نهاية المباراة حرص محافظ المنوفية علي تكريم أسرة الشهيد كامل يحيي عقل كما قام بتسليم كاس البطولة للفريق الفائز وتوزيع عدة جوائز علي الفريقين . 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور .. محافظ المنوفية يتفقد إنطلاق مبادرة (100 مليون صحة) بالمركز الصحى العام

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة