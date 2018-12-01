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محافظ القليوبية: المدرسة اليابانية إضافة جديدة للعملية التعليمية بالمحافظة والتعليم فى مصر يشهد طفرة كبيرة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:38 م
محافظ القليوبية: المدرسة اليابانية إضافة جديدة للعملية التعليمية بالمحافظة والتعليم فى مصر يشهد طفرة كبيرة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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رحب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير اليابانى بالقاهرة وزوجته، ونائب وزير التربية والتعليم، خلال احتفالية افتتاك المدرسة المصرية اليابانية بالعبور، مشيرا الى ان المحافظة شرفت خلال اسبوعين بافتتاح مدرستين دولية ويابانية فهما إضافة كبيرة للتعليم بالمحافظة، حيث أن التعليم فى مصر يشهد حاليا طفرة كبيرة تستحقق الدعم من كل الفئات.

وأكد المحافظ، أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 عام التعليم، دفع الوزارة والمحافظات على الاستعداد الأمثل لتطبيق النموذج التعليمى بأنماطه الجديدة بحيث لا يصبح قائما على التلقين والحفظ، وتقديم أنشطة متنوعة للطلاب لتحقيق أكبر استفادة منه، مشيرا إلى أن المدارس المصرية اليابانية  تبث روح الاحترام والتعاون فى نفس الطالب، الى جانب بث النظافة الشخصية وتحمل المسؤولية من قبل الطلاب منذ الصغير.

وطالب المحافظ، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتعميم الأسلوب الذى تتبعه المدارس اليابانية فى النظافة بكل المدارس، متمنيا أن يكون عام 2019 عام العودة لمصر لمكانتها السابقة فى التعليم حيث أن مصر هى من علمت العالم وصدرت الحضارة لكل دول العالم.


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