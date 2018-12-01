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محافظ الغربية: رصف وإعادة الشىء لأصله لـ 18 شارع بطنطا وبسيون

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:40 م
محافظ الغربية: رصف وإعادة الشىء لأصله لـ 18 شارع بطنطا وبسيون اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من رصف وتمهيد وإعادة الشيء لأصلة بكافة الشوارع على مستوى المحافظة بعد الانتهاء التام من توصيل كافة المرافق "غاز وكهرباء ومياه وتليفونات، لتوفير السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع.

وقام حى أول طنطا برصف ورد الشيء لأصلة لـ17 شارع بنطاق الحى وذلك ضمن اعتماد الحى لإعادة الشىء لأصلة والتى تقدر بـ 3 مليون و500 ألف جنية.

وتمثلت هذه الشوارع فى الصاغة من الجانبية حتى الدحديرة - إبن مالك من إبن الفارض حتى شارع الأسكندرية - حجازى من ترعة سنارة حتى على مبارك - حامد عثمان من النادى حتى حجازى - أحمد توفيق من ترعة سنارة حتى على مبارك - البطرويشى من النحاس حتى سور سجن طنطا - سعد الدين حتى ترعة سنارة - حسن شحاتة - القاضى من سعد الدين حتى هداية - هداية من القاضى حتى القنطرة - القنطرة - أحمد ماهر من البحر حتى سعد الدين - سعد الدين من القاضى حتى أحمد ماهر.

كما تم توفيراعتماد إضافى يقدر بمليون جنية لرصف شارع المأمون - وصفى أبو الذهب - الطوخى - سليمان.

وعلى الجانب الأخر ففى مدينة بسيون جارى رصف شارع 23 يوليو بتكلفة 3 مليون و478 ألف جنية حيث لاحظ محافظ الغربية سوء حالة الشارع أثناء جولته بمركز ومدينة بسيون يوم 4/10/2018 وعلى الفور أصدر توجيهاته بالبدء فى إعادة رصف الشارع والإنتهاء منه خلال 3 شهور.

ووجه محافظ الغربية جميع رؤساء مراكز المدن والأحياء بسرعة إنهاء كافة أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصلة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى متابعته الدورية إلى نسب تنفيذ هذه الأعمال للتأكد من الانتهاء منها فى المواعيد المحددة وذلك للعمل على إشعار المواطنين بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية وخدمية تصب فى الصالح العام.


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