محافظ الشرقية يشارك باحتفالية فى بلبيس لتكريم بطل العالم للكيك بوكسينج

الشرقية - إيمان مهنى

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية قرية كفر القديم التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لتكريم اللاعب صلاح فتحى محمد عزازى ابن القرية بمناسبة فوزه بلقب العالم للكيك بوكسينج وزن 85، وكذلك لحصوله على المركز الثالث فى الوزن المفتوح فى البطولة التى أقيمت فى مانشستر ر بإنجلترا.

وذلك بحضور السفير مهاب نصر مساعد وزير الخارجية والدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد، وعدد من أهالى القرية.

أعرب المحافظ عن سعادته لمشاركته أهالى قرية كفر القديم احتفالاتهم بالبطل المصرى ابن محافظة الشرقية، والذى استطاع أن يرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية، مؤكدا أنه من الواجب أن نشارك ونحتفى بأبطالنا فى الألعاب الرياضية باعتبارهم نماذج مشرفة ولتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وحصد البطولات.

وأكد البطل صلاح فتحى بطل العالم للكيك بوكسينج، أنه يشعر بالفخر والسعادة لحرص المحافظ على المشاركة فى احتفالية تكريمه بمسقط رأسه بقرية كفر القديم بمركز بلبيس بعد أن حقق بطولة العالم واستطاع أن يحصد المركز الأول فى وزن 85 والمركز الثالث فى الوزن المفتوح.

كان محافظ الشرقية قد استقبل فى مكتبه اللاعب صلاح فتحى، وقام بإهدائه ميدالية تذكارية ومكافأة مالية تكريمًا له على إنجازه غير المسبوق وحصوله على بطولة العالم فى رياضة الكيك بوكسينج.

وعلى هامش الاحتفالية أهدى اللاعب درع الاتحاد الدولى للكيك بوكسينج للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الرياضة ومساندته الألعاب الفردية والجماعية، ودعمه لرياضة الكيك بوكسينج.