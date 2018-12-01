محافظ الشرقية: شعارنا خلال المرحلة المقبلة "عقول مستنيرة وايدٍ ماهرة"

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن شعار للمرحلة المقبلة هو عقول مستنيرة وايد ماهرة، مؤكدا أن الرئيس يدعم كافة مشروعات التنمية بما تنطوى عليه قاطرة الصناعة بعمالها وشبابها ورجال أعمالها.

وأشار المحافظ خلال كلمته فى فاعليات ملتقى التوظيف المنعقد اليوم السبت بدوار العاشر من رمضان إلى أنه حين كان يعمل فى جامعة السويس كان شعار "بالشباب والعلم تحيا مصر"، مضيفا: "اليوم تحتم علينا الظروف الاقتصادية الدولة أن يصبح شعارنا بالعقول المستنيرة والأيدى الماهرة تحيا مصر".