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ماى: الشركات البريطانية ستكون قادرة على جذب عمال مهره بعد البريكست

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:38 ص
ماى: الشركات البريطانية ستكون قادرة على جذب عمال مهره بعد البريكست تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
بوينس أيرس (رويترز)
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إن نظام الهجرة فى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى سيمكن الشركات من جلب عمال ذوى مهارة عالية من باقى دول العالم ولكن أضافت أنه يجب أيضا على الشركات بذل جهود أكبر لتدريب الشبان البريطانيين.

وكانت الهجرة قضية رئيسية فى استفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبى ووعدت ماى بإنهاء التنقل الحر لمواطنى الاتحاد الأوروبى للإقامة فى بريطانيا.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة وثيقة بشأن هذه السياسة قريبا تحدد كيفية عمل نظام الهجرة الجديد وتشعر شركات كثيرة بقلق من قدرتها على تعيين موظفين بالمهارات المناسبة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماى للصحفيين فى قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين "نجرى محادثات مع الشركات بشأن احتياجاتها.. ما أتعشم أن أراه وما أنا متأكدة من أننا سنراه هو وجود فرص للشبان فى المملكة المتحدة ،فرص للتدريب وفرص للشبان المهرة فى المملكة المتحدة.

 

 


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الشركات البريطانية

جذب عمال مهره

البريكست




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