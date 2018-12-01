لجنة لاختيار أفضل مدينة وحى وقرية بكفر الشيخ بقرار من المحافظ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 18950 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 196م2 لإقامة مركز شباب بقرية العيسوية التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم تبرع المواطن محمود محمود على العيسوى لصالح وزارة الشباب، لإقامة مركز شباب العيسوية عليها بمركز سيدى سالم،

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 18826 لسنة 2018 بقبول تبرع المواطن " على على مرزوق " بقطعة أرض مساحتها 7 قراريط الواقعة بقرية السبايعة التابعة للوحدة المحلية للساحل القبلى مركز بلطيم، وتخصص هذة المساحة لإقامة وحدة صحية عليها.

كما أصدرمحافظ كفر الشيخ، القرار رقم 19262 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإختيار أفضل مدينة وأفضل حى وأفضل قرية على مستوي المحافظة برئاسة السكرتير العام، وعضوية وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، 2 أستاذ دكتور من الجامعة يرشحهم رئيس الجامعة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكيل وزارة الثقافة، مدير إدارة المرور، مدير إدارة الحماية المدنية، رئيس إلإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بكفرالشيخ، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، مدير عام الشئون المالية، مدير عام التفتيش المالى و الإدارى بالمحافظة، مدير عام التخطيط والمتابعة، مدير عام الشئون القانونية، مدير شئون البيئة، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، المشرف العام على النظافة والتجميل، مدير المتابعة الميدانية، مدير الحملة الميكانيكية، مدير إدارة متابعة قرارات الإزالة، مدير جهاز حماية املاك الدولة، مدير فرع هيئة محو الأمية، مدير فرع المجلس القومى للسكان، مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة، المشرف على المراكز التكنولوجية، مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، على ان تختص اللجنة بإختيار أفضل مدينة وأفضل حى وأفضل قرية للمشاركة فى المسابقة التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لإختيار "أفضل عاصمة محافظة، أفضل مدينة، أفضل حى، أفضل قرية"، التى تنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لمحاور المسابقة وكيفية التقييم الواردة بالكتاب الدورى رقم 251 لسنة 2018 للمحافظين، على أن يتم الإنتهاء من الإختيار فى موعد غايته 10 ديسمبر2018.