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كوريا الجنوبية: فرار جندى كورى شمالى إلى الجنوب

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:00 ص
كوريا الجنوبية: فرار جندى كورى شمالى إلى الجنوب عناصر من جيش كوريا الجنوبية على الحدود
سول (رويترز)
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قال الجيش الكورى الجنوبى، إن جنديا كوريا شماليا فر إلى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، ولكن لم تحدث تحركات غير عادية من جانب جيش كوريا الشمالية ردا على ذلك.

وقالت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إنه تم رصد هذا الجندى يتحرك صوب كوريا الجنوبية ثم عبوره بعد ذلك خطا عسكريا يفصل بين البلدين.

وحدث هذا الفرار بعد أن أزالت الكوريتان نقاط حراسة على طول الحدود فى محاولة لبناء الثقة فى شبه الجزيرة الكورية المقسمة. ومثل هذا الانشقاق نادر ولكن حدث العديد من عمليات الفرار خلال السنوات الأخيرة مما أدى أحيانا إلى إثارة توترات على الحدود الشديدة التحصين.

 


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كوريا الجنوبي

فرار جندى كورى شمالى

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