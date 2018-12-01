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فيديو وصور .. محافظ المنوفية يتفقد إنطلاق مبادرة (100 مليون صحة) بالمركز الصحى العام

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:16 م
فيديو وصور .. محافظ المنوفية يتفقد إنطلاق مبادرة (100 مليون صحة) بالمركز الصحى العام محافظ المنوفية أثناء أجرائة التحاليل الطبية بالمبادرة
المنوفية - محمود شاكر
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قام صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بمتابعة إنطلاق فعاليات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ( 100 مليون صحة ) للقضاء على فيروس c والكشف عن الأمراض الغير سارية بالمركز الصحى العام والمستشفى التعليمى بمدينة شبين الكوم، رافقه الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة والدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و الدكتور محمد طاحون مدير المستشفى التعليمى والأستاذ خالد النمر رئيس حى غرب مدينة شبين الكوم .

حيث قام محافظ المنوفية بتفقد أولى أعمال تنفيذ المبادرة بالمركز الصحى العام للتأكد من سير عمل المبادرة وإزالة كافة العقبات التى تعرقل تنفيذها ،كما قام المحافظ بتقدم صفوف المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة حيث تم (سحب عينة دم له وكذا تم قياس ضغط الدم والطول والوزن ) لإجراء إختبار فيرس ، كما دعا محافظ المنوفية الجميع بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء تماماً على فيروس سى ، وأهاب المحافظ بمواطنى المنوفية بالتوجه للوحدات الصحية والمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الأمراض .

كما قام المحافظ بتفقد نقاط الفحص الخاصة بالمبادرة بمستشفى شبين الكوم التعليمى وإستمع إلى شرح تفصيلى عن كيفية سيرعمل المبادرة ، وتم التأكد بنفسه من مدى الإستعداد الكامل لإستقبال المواطنين لعمل الفحصوات اللازمة لإجراء إختبار فيرس سى.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة على أنه يتم إستقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم من واقع بطاقة الرقم القومى ثم يتم أخذ عينات للكشف عن فيرس سى وقياس ضغط الدم والسكر، مشيراً إلى أنه فى حالة تبين الإصابة بأحد هذة الأمراض يتم توجيه المريض لأقرب مستشفى من محل إقامته للمتابعة وصرف الأدوية اللازمة .

هذا وقد أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على أن إجمالى عدد المستهدفين من المبادرة على مستوى المحافظة يبلغ 2 مليون و546 ألف مواطن يتم الكشف عليهم فى 233 وحدة ومركز صحى ، مضيفاً إلى أن عدد نقاط المسح 776 نقطة تعمل من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ، ويتم علاج حالات فيرس سى الإيجابية فى 17 مستشفى بالمحافظة فى حين تم تخصيص 14 مستشفى لعلاج حالات أمراض الضغط والسكر والأمراض الغير سارية .

محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة (1)
محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة

 

محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة (2)
محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة

 

محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة (3)
محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة

 

محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة (4)
محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة

 

محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة (5)
محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة

 

محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة (6)
محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة

 

محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة (7)
محافظ المنوفية أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة

 

 

 


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