فيديو وصور.. انطلاق مارثون الكرامة فى بنغازى بمشاركة وحدات الجيش الليبى

انطلق اليوم السبت سباق الكرامة في نسخته الأولى في شكل مارثون يجوب شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي فى شرق ليبيا بمشاركة كل وحدات الجيش الليبى، وخاصة تلك الشوارع التي تقع وسط المدينة والتي كانت حصنا للجماعات الإرهابية قبل أن يتم دحرها على يد أبناء الجيش الليبى.

جاء ذلك بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وبمشاركة كل وحدات الجيش الليبى.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ان المارثون يبرهن للعالم أن جيش ليبيا هو طوق نجاتها، وأن ابناء الجيش الليبى في حالة استعداد دائم ولياقة بدنية عالية لدحر أي عدو جائر.