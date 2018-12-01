غدا.. وزيرة التضامن تعلن تطوير عيادات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية

كتب مدحت وهبة

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى غدا الأحد مؤتمر صحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية

وكانت غادة والى وزيرة التضامن، أكدت أن مشروع ٢ كفاية، هو حملة إتاحة حزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضات، فيما تدفع وزارة لتضامن حوافز لكل الكوادر، كي تستطع التواجد وتقديم الخدمة في الصعيد، كما ستتعامل الوزارة مع نتائج ورش عمل تعمل عليها على مدار عام وتم الوصول إلى حديث حول أسباب الزيادة في المواليد.

وأوضحت والى، أن وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة دربت الأطباء والممرضات و2000 رائدة ريفية تجوب المنازل في بداية لـ10 آلاف زيارة منزلية للسيدات في 10 محافظات في الصعيد حتى تصل إلى340 ألف زيارة خلال أشهر قليلة، فضلا عن إذاعة 60 حلقة في إذاعة القرآن الكريم حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لافته