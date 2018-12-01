غدا.. محاكمة معلم متهم بالإساءة لطالبة سمراء أمام محكمة الجنح بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

تنظر محكمة جنح مركز دمياط غدا الأحد برئاسة المستشار محمد صالح العيسوى وأمانة سر محمد جميل محاكمة سامى دياب المعلم المتهم بالتمييز والإساءة للطالبة بسملة.

وحصل "اليوم السابع" على القيد والوصف الخاص بالقضية التى تمت إحالتها من النيابة العامة بدمياط بعد أن وجهت للمتهم أنه ارتكب عملا من شأنه إحداث التمييز بين أفراد المجتمع بسبب الأصل وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بأن وجه للمجنى عليها الطفلة بسملة على عبد الحميد حال تواجدها بالصف الدراسى عبارة بسملة تلميذة سوداء قاصدا من ذلك الاستهزاء بها أمام أقرانها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما اتهمت النيابة العامة المعلم بسب المجنى عليها سالفة الذكر قاصدا من ذلك خدش اعتبارها.

وحصل "اليوم السابع" على أوراق تحقيقات النيابة العامة وأكد سامى دياب المعلم المتهم بالوقائع أنه لم يتلفظ بلفظ بسملة تلميذة سوداء مطلقا، مشددا على أنه قال بسملة تلميذة سوداء على سبيل الدعابة ولم أقصد به أى استهزاء أو تمييز ولكننى تلفظت به تمجيدا لتلك الصفة ولا يوجد بينى وبينها بسملة أو والدها ووالدتها أى خلافات إلا أن بسملة تلميذة عندى فى الفصل وطالبة مجتهدة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال بسملة ووالدها ووالدتها و4 من تلاميذ الفصل والذين أكدوا فى أقوالهم أن المعلم طلب إعراب كلمة بسملة تلميذة سوداء.

من جانبه أكد أسامة العربانى محامى الدفاع عن المتهم من قبل نقابتى المعلمين والمحامين أن النيابة العامة فسرت المادة رقم 161 من قانون العقوبات تفسير خاطئ حيث تنص المادة على أن من يتعدى إلى أى إنسان على أساس تمييز الدين أو الجنس أو الأصل أو العقيدة ولم تذكر اللون فلا جريمة إلا بنص.

وأكد محامى الدفاع عن المتهم أن موكله تاريخه ناصع البياض مؤكدا حصوله على العديد من شهادات التكريم والمعلم المثالى عدة مرات.

كانت أسرة الطالبة بسملة على عبد الحميد قد تنازلت الخميس عن الشق الجنائى فى القضية رقم 156 لسنة 2018 بلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام يتهم المعلم بالعنصرية والتمييز ضد الطالبة وهو من شأنه أن يتسبب فى التمييز بين أفراد المجتمع وما يترتب عليه من أضرار تتمثل فى عدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.

وحضر على عبد الحميد والد الطالبة بسملة ضحية التنمر ووالدتها منال الغريب أمام المستشار مجدى حتة المحامى العام لنيابات دمياط وقاموا بالتنازل عن الشق الجنائى بالقضية ثم توجهت الأسرة إلى مكتب الشهر العقارى وتوثيق التنازل.

وحصل موكل سامى دياب المعلم المتهم بالسخرية من الطالبة بسملة والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية المحدد لها جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح مركز دمياط لتقديمها لهيئة المحكمة حتى يتسنى إخلاء سبيله.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت النيابة العامة بدمياط بلاغا من المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام بعد رصد خبر منشور بجريدة اليوم السابع يفيد قيام سامى دياب معلم لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية المشتركة بالسنانية بدمياط بالسخرية والاستهزاء من الطالبة بسملة على عبد الحميد ونعتها بطالبة سمراء

فتم استدعاء الطالبة وأسرتها للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة وأقروا بصحة ما جاء بالشكوى وتم استدعاء المعلم المتهم الذى أنكر وصفها بالسوداء وأكد أنه طاليها بإعراب جملة بسملة تلميذة سمراء بحسن نية.