غدا طقس لطيف بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 21

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقسا لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 09، وقنا العظمى 23 والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 والصغرى 12.