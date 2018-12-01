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ضبط 3 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 95 ألف جنيه غرامات فى الغربية

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:01 ص
ضبط 3 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 95 ألف جنيه غرامات فى الغربية مديرية أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3030 هاربا من أحكام، منهم 2356 حكم فى جنح الغرامات، و649 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، 22 حكم فى مخالفات، وضبط 3 متهمين هاربين من جناية، وتحصيل 95640 جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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