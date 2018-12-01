video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و65 قضية تموينية بحملة أمنية بالغربية

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:34 ص
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و65 قضية تموينية بحملة أمنية بالغربية أسلحة- أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية، رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 2 قطع سلاح  طبنجة و فرد خرطوش، و2 طلقة وضبط 60 جرام حشيش 100 و15 جرام أفيون وضبط  17 قطعة سلاح أبيض، وضبط 12 عنصر اجرامى وضبط 108 قضية آداب عامة منها 11قضية ادارة محل عام بدون تراخيص و14 قضية التعرض لانثى بالطريق العام و2 قضية تسول بالطريق العام و4 قضية عرض عام و13 قضية عدم حمل رخصة مدير مسئول و42 قضية عدم حمل شهادة صحية و9 قضية أشغال الطريق العام و13 قضية مخالفة شروط التراخيص.

كما تمكنت من ضبط 65  قضية تموينية متنوعة، وتحرير 82  محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 107 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 37 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 12 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 30 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وإزالة  تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 5 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين  وتلقى 9 بلاغات حريق متنوع وتحرير 5 مخالفة تنفيذ اشتراطات امن الحريق و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 95 ألف جنيه غرامات فى الغربية

قارئ يشكو استمرار تراكم القمامة بشارع فؤاد سعيد بالعمرانية الغربية

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 72 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالحوادث

مديرية امن الغربية

مدير امن الغربية

مدير مباحث المديرية




لا تفوتك
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

تعرف على خطة ترميم التمثال الأخير للملك رمسيس الثانى × 13 معلومة

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى غمرة لإصلاح فواصل لمدة شهرين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة