ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و65 قضية تموينية بحملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية، رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 2 قطع سلاح طبنجة و فرد خرطوش، و2 طلقة وضبط 60 جرام حشيش 100 و15 جرام أفيون وضبط 17 قطعة سلاح أبيض، وضبط 12 عنصر اجرامى وضبط 108 قضية آداب عامة منها 11قضية ادارة محل عام بدون تراخيص و14 قضية التعرض لانثى بالطريق العام و2 قضية تسول بالطريق العام و4 قضية عرض عام و13 قضية عدم حمل رخصة مدير مسئول و42 قضية عدم حمل شهادة صحية و9 قضية أشغال الطريق العام و13 قضية مخالفة شروط التراخيص.

كما تمكنت من ضبط 65 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 82 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 107 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 37 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 12 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 30 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وإزالة تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 5 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 9 بلاغات حريق متنوع وتحرير 5 مخالفة تنفيذ اشتراطات امن الحريق و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .