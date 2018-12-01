صور.. وكيل صحة الأقصر: 251 فريقا ب87 موقعا لفحص 800 ألف مواطن

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مبادرة 100 مليون صحة بدأت بصورة مميزة وسط إقبال كبير من الأهالي حيث تواجدت فرق الفحص للمواطنين منذ التاسعة صباحاً داخل مقرات الفحص بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تستهدف 800 ألف مواطن بمختلف أنحاء المحافظة لفحصهم مشيرا إلى أنه تم تشكيل 251 فريقا موزعين على 87 موقعا ثابتا ومتحركا لفحص جميع المواطنين فوق 18 سنة.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر إلى توفير العلاج المجانى للمواطنين فى مراكز الإحالة بـ5 مستشفيات داخل الأقصر مؤكداً أنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين فى مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومى للمواطن على برنامج المسح، موضحًا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سى وقياس السكر العشوائي.

وانطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والمقرر لها أن تبدأ من صباح غدًا وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.







































































