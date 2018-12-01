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صور وفيديو.. والد طفل مصاب بالسرطان يناشد وزيرة الصحة علاجه بمستشفى 57357

السبت، 01 ديسمبر 2018 08:00 ص
صور وفيديو.. والد طفل مصاب بالسرطان يناشد وزيرة الصحة علاجه بمستشفى 57357 الطفل أحمد محمد ربيع
الشرقية-إيمان مهنى
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شوية سخونية كشفت إصابته بمرض سرطان الدم "لوكيما" فى مرحلة متقدمة،  لتحول حياة طفل إلى مأساة على قوائم انتظار العلاج، إنه الطفل أحمد محمد ربيع مركز بلبيس محافظة الشرقية.

يقول محمد ربيع عامل، من مركز بلبيس، إن نجلى طفل طبيعى يلعب دون أى شكوى، وفجأة  ارتفعت درجة حرارته، وذهبت للطبيب و صرف لى علاج، إلا أنه عادت الحرارة و الإغماء إليه، و بإجراء فحوصات طبية، تبين أنه مصاب بسرطان الدم بحالة متأخرة بنسبة  70%.

ويضيف لـ"اليوم السابع"، بدأت رحلة العلاج، و أكد الأطباء أن الأمل فى الشفاء موجود ومتوفر بمستشفى 57357  لعلاج سرطان الأطفال، وتوجهت إلى المستشفى الذين أكدوا أنه لا يوجد أماكن شاغرة ووضعه على قائمة الانتظار.

و تابع الأب باكيا، مش عايز الحجز على سرير ومستعد أشيله على كتفى كل يوم أروح المستشفى ياخد علاجه ويرجع، كل أملى البدء فى العلاج قبل تدهور الحالة.

ناشد محمد ربيع والد الطفل أحمد 14 سنة بالصف الثانى الإعدادى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و المسئولين بالتدخل لسرعة نقل نجلة لمستشفى 57357، للبدء فى العلاج.

للتواصل ت/ 01229508988

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