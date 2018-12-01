صور.. مدير مستشفى الأقصر العام: توافد كبير للأهالى للفحص بمبادرة الرئيس

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت منذ قليل فعاليات اليوم الأول لمبادرة فحص المواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدأت فرق الفحص فى غلق أبوابها بعد 12 ساعة من الفحص والاستقبال للمواطنين بصورة مميزة، حيث قال الدكتور عبد الناصر حسن مدير مستشفى الأقصر العام، أنه العمل بالمبادرة سبقها فترة إعداد لمدة أسبوعين، حيث يوجد 4 فرق لفحص المواطنين داخل المستشفى لاستقبال المواطنين طالبى الخدمة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر حسن لـ"اليوم السابع"، أن تم عمل يوم تجريبى قبل 48 ساعة على بدء الحملة وتم بنجاح للاستعداد لخدمة المواطنين، وخلال أول يوم منذ التاسعة صباحاً توافد الأهالى بصورة جيدة للغاية، وتم استقبالهم بالفرق فى العيادات الخارجية والعزل حتى التاسعة مساءً، والجمهور متعاون جداً والأهالى مهتمين بالسؤال من الصباح الباكر للانتظام فى الفحص.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بدوى مسئول التفتيش على فرق الفحص فى إدارة بندر الأقصر خلال فعاليات المبادرة، أن خلال أول لانطلاق الحملة يوجد إقبال كبير من المواطنين وجميع الأهالى لديهم وعى مميز للاطمئنان على أنفسهم، وعلى الإعلام دور كبير لتوصيل تلك الأمور للجميع لتشجيعهم للنزول والاطمئنان على صحتهم.

وأضاف الدكتور محمد بدوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يطمأن كافة المواطنين بأنه حال ثبوت أية تحاليل سيتم عمل تحويل للمستشفى التى تتعامل معه طبقاً لنوع التحليل سواء فيروسات أو غيره وصرفف العلاج بالمجان تماماً.

وكانت قد إنطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والمقرر لها أن تبدأ من صباح غدًا وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.



