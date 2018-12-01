صور.. شاهد كيف تجرى فحصوصات مبادرة 100 مليون صحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور عبد الله محمد مسئول فريق فحص المواطنين بمركز صحة الأسرة ببندر الأقصر، تفاصيل العمل وفحص المواطنين ضمن مبادرة 100 ملون صحة والتى انطلقت، اليوم السبت، فى مختلف مواقع الفحص بمدن وقرى محافظة الأقصر، مؤكداً أن كافة المواطنين من 18 سنة فما فوق لهم الحق فى الفحص.

وقال الدكتور عبد الله خلال شرح تفاصيل فحص المواطنين لـ"اليوم السابع"، أنه فى البداية يجب أن يقدم المواطن بطاقة الرقم القومى سارية ورقم هاتفه أو أحد أقاربه، وفى البداية يتم التأكد بأنه مستهدف للفحص او عدمه لفيروس سي، ويتم إستكمال الدورة بتحليل السكر وقياس الضغط والطول والوزن لقياس الكتلة بوجود نحافة أوسمنة، ويتم عمل كارت للمواطن ويتم سؤاله بإصابته بالسكر أو الضغط من قبل، ويتوجه المواطن للمرحلة الثانية وهى بتحليل فيروس سى بنقطة من دم المواطن ومسحها بالكحول ثم التوجه للممرض بقياس الضغط والطول والوزن وقياس مؤشر كتلة الجسم وخروج النتيجة خلال دقائق معدودة بإيجابية الحالة أو سلبيتها لاقدر الله.

وانطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والمقرر لها أن تبدأ من صباح غدًا وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.















