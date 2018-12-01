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صور.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج وتوصيل خدمات الانترنت بمواقع حملة 100مليون صحة

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:17 م
صور.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج وتوصيل خدمات الانترنت بمواقع حملة 100مليون صحة وحدة طب الأسرة روينة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس على عبد الستار سيد أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،أنه تابع الأعمال الجارية فى بداية أعمال طريق" كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد" ، وجارى إقامة الحواجز الخراسانية فى بدايته فى اتجاه مدينة كفر الشيخ ، وأنه التقى بمهندسى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق الطريق الجديد ، للاطمئنان على سير العمل، وكذلك الاطمئنان على توسعة الطريق من بدايته بغرب مدينة كفر الشيخ.

وأضاف عبد الستار أن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق هى الشركة المنفذة للطريق، ومدة التنفيذ ثلاث سنوات، بدأت منذ عام ونصف، ويتم العمل بالطريق على أكثر من محور فى أماكن مختلفة، حيث يتم عمل الكبارى على الترع والمصارف، والذى يبلغ عددها 20 كوبرى معلق على المجارى المائية، بجانب صب الممرات الصغيرة للطرق الفرعية المتخللة الحقول الزراعية فى مسار الطريق.

وقال عبدالستار، لـ"اليوم السابع" ،أنه تابع الحملة الصحية المجانية "100مليون صحة" بجميع مراكز ومدن كفر الشيخ، مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ ، وجه بالمتابعة المستمرة لجميع المقرات بمراكز ومدن المحافظة ، والتأكد من تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بكل يسر بالمجان، مشيراً إلى أنه تواصل مع مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بكفر الشيخ، لحل مشكلة تفعيل خدمة الإنترنت، بقريتى روينه ومحلة موسى، وتم حل مشكلة توصيل الإنترنت، وجارى العمل بتلك المقرات للكشف على المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية لهم.

 

رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (1)
رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (1)

 

رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (2)
رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (2)

 

رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (3)
رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (3)

 

رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (4)
رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (4)

 

رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (5)
رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (5)

 

رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (6)
رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (6)

 

رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (7)
رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استئناف العمل بالطريق المزدوج (7)

 


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