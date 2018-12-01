صور.. رئيس مدينة الطود يشارك فى فحص مبادرة 100 مليون صحة ويناشد الأهالى بالمشاركة

الأقصر – أحمد مرعى

شارك العميد محمد عياد رئيس مجلس مدينة الطود، اليوم السبت، فى مبادرة 100 مليون صحة وتلقى فحص كامل شمل فيروس سى وقياس السكر والوزن والطول، وذلك بناءاً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث إنطلقت بمركز ومدينة الطود فعاليات المبادرة فى الفترة من أول ديسمبر وحتى نهاية يناير المقبل 2019، ضمن المرحلة الثانيه والتى تقام فى 11محافظة بالجمهورية .

وقال العميد محمد عياد لـ"اليوم السابع"، أنه توجه برفقة وفد من قيادات مجلس المدينة لمتابعة العمل فى مواقع الفحص بمختلف المدن والقري، حيث رافقة بالجولة كل من الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، والدكتور محمود عبد الناصر مدير الإدارة الصحيه بالطود، لمتابعة الوحدات الصحية التى بها نقاط الحمله بمركز الطود كلا من الوحدة الصحيه بالطود والوحدة الصحيه بالضمان، والاطمئنان والتأكد من خطة سير عمل الحمله ومدى اقبال المواطنين على اماكن نقاط الحملة.

كما إستمع رئيس مدينة الطود خلال جولته، لشكاوى ومطالب بعض المواطنين وقام بتحفيزهم على إقبال أسرهم وأهاليهم على الإطمئنان على أنفسهم من عمر 18عام فأكثر، مؤكداً على أن الحملة تشمل تحاليل فيروس سى وسكر وضغط وسمنه والعلاج بالمجان .



رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة

العميد محمد عياد يناشد أهالى الأقصر المشاركة بأسرهم للإطمئنان عليهم

جانب من جولة رئيس مدينة الطود بالوحدات الصحية

سحب العينات من رئيس مدينة الطود بالمبادرة

رئيس مدينة الطود يتابع توافد المواطنين

قياس السكر لرئيس مدينة الطود

جانب من متابعة رئيس مدينة الطود للمبادرة

مشاركة رئيس مدينة الطود بالمبادرة وفحصه

جولات قيادات الطود على مقرات المبادرة