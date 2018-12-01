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صور.. رئيس مدينة الطود يشارك فى فحص مبادرة 100 مليون صحة ويناشد الأهالى بالمشاركة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:41 م
صور.. رئيس مدينة الطود يشارك فى فحص مبادرة 100 مليون صحة ويناشد الأهالى بالمشاركة رئيس مدينة الطور أثناء مشاركته بحملة 100 مليون صحة
الأقصر – أحمد مرعى
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شارك العميد محمد عياد رئيس مجلس مدينة الطود، اليوم السبت، فى مبادرة 100 مليون صحة وتلقى فحص كامل شمل فيروس سى وقياس السكر والوزن والطول، وذلك بناءاً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث إنطلقت بمركز ومدينة الطود فعاليات المبادرة فى الفترة من أول ديسمبر وحتى نهاية يناير المقبل 2019، ضمن المرحلة الثانيه والتى تقام فى 11محافظة بالجمهورية .

وقال العميد محمد عياد لـ"اليوم السابع"، أنه توجه برفقة وفد من قيادات مجلس المدينة لمتابعة العمل فى مواقع الفحص بمختلف المدن والقري، حيث رافقة بالجولة كل من الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، والدكتور محمود عبد الناصر مدير الإدارة الصحيه بالطود، لمتابعة الوحدات الصحية التى بها نقاط الحمله بمركز الطود كلا من الوحدة الصحيه بالطود والوحدة الصحيه بالضمان، والاطمئنان والتأكد من خطة سير عمل الحمله ومدى اقبال المواطنين على اماكن نقاط الحملة.

كما إستمع رئيس مدينة الطود خلال جولته، لشكاوى ومطالب بعض المواطنين وقام بتحفيزهم على إقبال أسرهم وأهاليهم على الإطمئنان على أنفسهم من عمر 18عام فأكثر، مؤكداً على أن الحملة تشمل تحاليل فيروس سى وسكر وضغط وسمنه والعلاج بالمجان .

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (1)
رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة

 

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (2)

العميد محمد عياد يناشد أهالى الأقصر المشاركة بأسرهم للإطمئنان عليهم

 

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (3)

جانب من جولة رئيس مدينة الطود بالوحدات الصحية

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (4)

 

سحب العينات من رئيس مدينة الطود بالمبادرة

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (5)

رئيس مدينة الطود يتابع توافد المواطنين

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (6)

قياس السكر لرئيس مدينة الطود

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (7)

جانب من متابعة رئيس مدينة الطود للمبادرة

 

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (8)

مشاركة رئيس مدينة الطود بالمبادرة وفحصه

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (9)

جولات قيادات الطود على مقرات المبادرة

رئيس مدينة الطود يشارك في فحص مبادرة 100 مليون صحة (10)

رئيس مدينة الطود يستمع لشكاوى المواطنين

 

 

 


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