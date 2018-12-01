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صور.. تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:53 ص
صور.. تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل آثار تحطم الطائرة
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب عشرة آخرون، الجمعة، إثر تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى فى ساو باولو، شرقى البرازيل.

وأظهرت صور حية على تلفزيون محلى، بحسب "سكاى نيوز"، بقايا حطام الطائرة التى يبدو أنها اصطدمت بجانب مبنى، كما تحطمت سيارتان كانتا أمام المبنى، وبحسب ما نقلت الأسوشيتد برس، هرع رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان تحطم الطائرة يوم الجمعة.

وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء فى ساو باولو،أن شخصين قتلا وأصيب 12 اخرين. وقال أندريه إلياس إن الجثتين تم انتشالهما من الطائرة، وقال إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الجرحى من ركاب الطائرة أم كانوا على الأرض وأصيبوا فى الحادث.

تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (1)
تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (1)

 

تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (2)
تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (2)

 

تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (3)
تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (3)

 

تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (4)
تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (4)

 

تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (5)
تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (5)

 

تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (6)
تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل (6)

 


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