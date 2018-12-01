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صحة القليوبية تواصل حملة القضاء على فيروس سى.. وتؤكد: استقبلنا 2.5 مليون مواطن

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:33 م
صحة القليوبية تواصل حملة القضاء على فيروس سى.. وتؤكد: استقبلنا 2.5 مليون مواطن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار مديرية الصحة بالقليوبية فى العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، حتى بعد الانتهاء من المهلة التى تم تحديدها من قبل حتى يتم الانتهاء من المستهدف والوصول إلى كل مواطن على أرض المحافظة والقضاء على الفيروس نهائيا.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات صحفية، أن عدد المواطنين الذين استفادوا بالمسح الطبى بلغ 2 مليون و555 ألف مواطن حتى اليوم، مشيرا إلى أن العمل فى مراكز فحص "p.c.r" واستكمال الفحوص وتلقى العلاج مستمر دون انقطاع، ومازالت الجهود مضنية للوصول إلى الهدف المنشود وهو مصر خالية من فيروس سى.

وأوضح، أنه يتم أيضا إجراء تحاليل على الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفورى المبدئى لفيروس سى، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.

وتابع: "يصرف العلاج اللازم للمصابين من خلال 4 منافذ رئيسية، وهى مستشفيات حميات "بنها، وطوخ، وقليوب، شبرا الخيمة".


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