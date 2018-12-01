"صحة الإسكندرية": نفايات مبادرة القضاء على فيروس سى توضع داخل صناديق وتحرق

فتح الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تحقيقا حول وجود نفايات من حملة القضاء على فيروس سى بجوار احد مراكز مبادرة " 100 مليون صحة ".

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان صادر، أن المخلفات الموضحة هى نفايات عادية غير خطرة وطبقا لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية يتم التخلص منها داخل أكياس القمامة السوداء ولا تعتبر نفايات خطرة والتى يتم التخلص منها فى أكياس قمامة حمراء.

وصرح الدكتور محمد أبو سليمان أن النفايات الموجودة بالصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى هى الغلاف الورقى الخارجى الخاص بكواشف الحملة والذى يتم التخلص منه فى الأكياس السوداء، حيث إنه نفايات عادية ثم يتم وضعه فى صناديق القمامة المخصصة لذلك والتابعة لنهضة مصر ولا يمثل وجودة اى خطورة على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن النفايات الخطرة والتى تتضمن الشكاكات والكواشف المستخدمة يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة حيث يتم تجمعها يومياً بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لمديرية الصحة ثم يتم ارسالها لشركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.