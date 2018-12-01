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سامح عاشور لـ"شباب المحامين": عليكم الالتزام بقيم المهنة وتاريخها

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:04 م
سامح عاشور لـ"شباب المحامين": عليكم الالتزام بقيم المهنة وتاريخها سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المحاماة ليست مهنة بل رسالة للدفاع عن الحق والعدل والوطن وكافة القيم النبيلة في المجتمع.
 
وخاطب "عاشور" أعضاء النقابة الجدد خلال جلسة حلف اليمين القانونية المنعقدة اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، قائلا: "ابتداء من اليوم نحن جميعا زملاء فى المحاماة، يتساوى الكبير والصغير فى هذه الرسالة، ويتميز من يلتزم بقيم المحاماة وتاريخها فتفرق بين الناجح وغيره".
 
وأضاف نقيب المحامين: "كل الآمال معلقة عليكم سواء من أسرتكم الأولى وهي عائلتكم، ثم أسرتكم الثانية المحاماة الذين تنضمون لها اليوم، لنكمل معكم المسيرة ،المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية ف تحقيق العدالة وسياد القانون وكفالة حق الدفاع، يجب عليكم أن تؤدها بأمانة وشرف واستقلال، ولكي تؤدوا تلك الرسالة على أكمل وجه هناك ضوابط موضوعية وشكلية".
 
وعن الضوابط الموضوعية، وجه سامح عاشور رسالة للأعضاء الجدد قائلا : "ما درستموه في كليات الحقوق غير كاف للعمل بالمحاماة، وعليكم بتأهيل أنفسكم قانونيا من خلال الدراسة وتحضير الدبلوم والماجستير والدكتوراه، أو من خلال القراءة في كافة فروع القانون المختلفة، والاطلاع على الأحكام وحضور الجلسات والتعلم من أساتذتكم".
 
وشدد على أنه يجب الالتزام بالمظهر اللائق من خلال ارتداء البدلة الكاملة بالنسبة للشباب، والمحامية عليها الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه بالمجتمع المصري، والذي يحميها من أي عدوان قد تتعرض له.
 
 

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