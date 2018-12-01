رئيس جامعة القاهرة لاتحاد الطلاب: المرحلة الراهنة تتطلب الوعى بالتحديات

وائل ربيعى

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة في تشكيله الجديد للعام الجامعى 2018/2019، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسقى الأنشطة الطلابية، حيث تم خلال الإجتماع إستعراض خطة الانشطة الطلابية.

واستهل رئيس الجامعة، حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد، لافتا إلى أن انتخابهم تم بشكل ديمقراطى ومن تم تزكيته فهو اختيار زملائهم لهم، مؤكدآ أن إنتخابات الطلاب جاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها وعكست صورة مشرفة لجامعة القاهرة ولطلابها.

وتحدث الخشت عن المرحلة الراهنة ومايتطلبها من يقظة ووعي بالتحديات التى تواجهها البلاد، والتوعية لدى الطلاب بالمشاركة الايجابية فى بناء الوطن في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، مشيرآ إلى أن التوعية السياسية للطالب لا تعنى ممارسة سياسات الأحزاب داخل الجامعة، بل تعنى التوعية بحقوقه وواجباته السياسية تجاه وطنه.

وناقش الاجتماع، الأطر العامة للنشاط الطلابى خلال العام الدراسى الحالى وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب فى الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد فى الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافى والفنى الذى تقدمه الجامعة لطلابها.

واستمع رئيس جامعة القاهرة، لأفكار مجلس اتحاد طلاب الجامعة ومقترحاتهم في المرحلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب، مؤكدآ دعم الجامعة لاتحاد الطلاب وتلبية طلباتهم وتحقيق طمواحاتهم من أجل خدمة الطلاب.

وتتطرق الإجتماع، إلى الاستعدادات الخاصة بأسبوع شباب الجامعات المُقام بجامعة كفر الشيخ، ومسابقة ابداع. وأكد الخشت لمجلس إتحاد الطلاب على ضرورة العمل المكثف لتمثيل الجامعة تمثيلًا مشرفًا والحصول على الدرع العام والمراكز الأولى، لافتًا إلى حصول جامعة القاهرة على 23 جائزة في مسابقة إبداع 6 العام الماضي، وحصد فريق الجامعة لجوائز مسابقة برنامج العباقرة، ومطالبآ المجلس ببذل المزيد من الجهد وتوسيع مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تعمل في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 التي تتبناها الدولة، موضحًا أنه تم تدريب 600 طالب وطالبة في المرحلة الأولي من خلال معسكرات قادة المستقبل لتطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير، وتم إقرار مقررين دراسيين جديدين من شأنهما الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي والابداعي للطلاب، مؤكدآ على أهمية الارتقاء بمستوى العروض الفنية والمسرحية التي تحمل قيم إبداعية وأخلاقية إيجابية.

واستعرض رئيس إتحاد الطلاب، ملامح خطة الإتحاد للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨، والتي اشتملت على عدد من الأنشطة الطلابية فى إطار مشروع تطوير العقل المصري، إلى جانب طرح مبادرة مجتمعية تحمل اسم "جيل جديد" يتم تطبيقها علي 5 مدارس بالمحيط الجغرافي لجامعة القاهرة وتستهدف تطوير عقول الأطفال وتعليمهم الإسعافات الأولية والبرامج الفنية ومهارات أنشطة الجوالة، وتعليم الأهالي الحرف اليدوية لزيادة الدخل والمساعدة في إنشاء معارض لبيع منتجاتهم.

واستعرض مجلس إتحاد الطلاب، ترشيحات مستشاري النشاط لكل لجنة، والسكرتارية التنفيذية، وممثل لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتحدث إعلامي، وإضافة 3 لجان نوعية بعمل الإتحاد، وهي لجان التمويل، والعلاقات العامة، والدعاية الإلكترونية، وتوزيع المهام على كل لجنة. كما استعراض دور ونشاط كل لجنة من لجان الاتحاد.