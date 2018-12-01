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حبس 3 أشخاص وإخلاء سبيل ضابط فى واقعة إطلاق النار على سائق بالمقطم

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:22 م
حبس 3 أشخاص وإخلاء سبيل ضابط فى واقعة إطلاق النار على سائق بالمقطم مشاجرة - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل - دينا الحسينى
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سيبل ضابط مباحث الاموال العامة، بضمان وظيفته، في واقعة إطلاق النيران على سائق بسبب الخلاف حول ركن السيارة.
 
واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان، حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وكذلك الطرف المتسبب فيها.
 
كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقريرا حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.
 
وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة، بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق، للخلاف على ركنة سيارة، استعان على إثرها السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء، وتعدوا على الضابط بالضرب، ما اضطره لإخراج سلاحه الميرى، وإطلاق الرصاص فى الهواء لتخويفهم، فاستقرت طلقة في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى.
 
على الفور انتقل رجال الأمن، وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثاني، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم.
 



 
  
 
 
 

 


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