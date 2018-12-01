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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة لتهريب كمية من الهواتف المحمولة

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:39 ص
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة لتهريب كمية من الهواتف المحمولة هواتف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.  
 
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم 603 القادمة من الشارقة إشتبه كلا من الأستاذ وليد عيسى رئيس الوردية وعلى محمد مأمور الحركة فى الراكب ( ا . م . ا ) مصرى الجنسية وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفي. 
 
وبالعرض على السيد رزق مدير الجمرك قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبدالحافظ وأحمد مصطفى مأمورى الفحص تحت إشراف إسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام معتمه أكدت الإشتباه.
 
وتم تشكيل لجنه جمركية لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من  محمد الجزار ومحمد عثمان ومصطفى حسين ومحمد السعيد ومحمد عثمان مأموري الحركة وطاهر بخاطرة بمكافحة التهريب الجمركى ومحمود عثمان رئيس قسم الأمن الجمركى حيث تم العثور على 8 هواتف محمولة ماركة I phone مخبأة داخل 2 كيس شيكولاته و2 هاتف داخل علبة شيكولاته و 4 هواتف داخل لعبة طفل و 3 هواتف داخل حقيبة اليد و6 هواتف تحت حزام البطن بإجمالى 23 هاتف محمول ماركة I phone وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 230 ألف جنيه.
 
قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية تحرير محضر ضبط رقم 65 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.
 
 
 
 
 
 

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