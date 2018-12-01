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توقيع الكشف على 23838 مريض بمستشفيات طور سيناء و رأس سدر خلال نوفمبر

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:55 م
توقيع الكشف على 23838 مريض بمستشفيات طور سيناء و رأس سدر خلال نوفمبر مستشفى طور سيناء العام
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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قال الدكتور خالد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب السودان إن مستشفى طور سيناء العام استقبلت  14121 حالة مرضية مختلفة خلال شهر نوفمبر لعام 2018 م .

واضاف ابوهاشم انة تم توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على 10450 حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم بقسم العيادات الخارجية، كما تم إستقبال 3183 حالة طارئة وتقديم كافة الخدمات الطبية العاجلة والطارئة تجاههم بقسم اﻹستقبال والطوارئ .

كما تم حجز 339 حالة مرضية بالقسم الداخلى وتقديم الرعاية الطبية والتمريضية وإجراء كافة الفحوصات من تحاليل واشعات وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم عمل اللازم نحو إجراء 149 عملية مختلفة بقسم العمليات مابين جراحات كبرى ومتوسطة وعمليات عظام ونساء مختلفة .

و استقبلت مستشفى رأس سدر المركزى 9717 حالة مرضية مختلفة خلال شهر نوفمبر لعام 2018 م، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 8151  بقسم العيادات الخارجية وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، كما تم تقديم كافة الخدمات العاجلة والطارئة بقسم اﻹستقبال والطوارئ لعدد 1119 حالة مرضية، كما تم تقديم كافة الخدمات الطبية والتمريضية لـ 407 حالة وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء 38 عملية جراحية متنوعة مابين جراحة وعظام ونساء .

 

 


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