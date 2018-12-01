ترامب وأوباما ناعيين بوش الأب: خادم أمين شكل مصدر إلهام لأجيال

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نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، الذي توفي في وقت سابق عن 94 عاما.

وقال ترامب ـ في بيان أوردته شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية ـ إن بوش بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل مصدر إلهام لأجيال من زملائه الأمريكيين في الخدمة العامة، مضيفا أنه سيظل مثلا وقدوة تستمر في إثارة الأمريكيين في المستقبل للسعي وراء غاية أعظم.

ولفت ترامب إلى خدمة بوش الأب خلال الحرب العالمية الثانية وفي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والمكتب السياسي، حيث شغل منصب نائب الرئيس لـ8 سنوات خلال ولايتي الرئيس الأسبق رونالد ريجان وذلك قبل أن ينتخب رئيسا للبلاد. كما أعرب ترامب عن حزنه لخسارة بوش الأب، وبعث صلواته إلى أسرته بأكملها.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "إن الولايات المتحدة فقدت شخصا وطنيا وخادما أمينا لبلاده بوفاة الرئيس بوش الأب، مضيفا أن حياة بوش هي شهادة على الفكرة التي مفادها بأن الخدمة العامة هي رسالة نبيلة.

وجورج بوش الأب هو الرئيس الأمريكي الـ 41، وتولى المنصب لفترة رئاسية واحدة من عام 1989 إلى عام 1993، وقبلها تولى منصب نائب الرئيس رونالد ريجان، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009.